Omicidio Deranquequattro fermi a Lione

Le autorità francesi hanno messo sotto fermo quattro persone a Lione, dopo aver collegato il loro ruolo all’omicidio di un attivista di estrema destra avvenuto sette giorni fa. La polizia ha identificato i sospetti grazie alle testimonianze e alle prove raccolte sul luogo del delitto. L’indagine si concentra ora sulle motivazioni dell’omicidio e sui possibili collegamenti con altri episodi di violenza politica.
21.30 Le autorità francesi hanno arrestato 4 sospetti per l'omicidio, una settimana fa,di un attivista di estrema destra. Quentin Deranque, 23 anni, è morto dopo aver riportato una grave lesione cerebrale quando è stato aggredito da almeno sei persone a margine di una manifestazione di estrema destra contro un politico di sinistra che interveniva in un'università di Lione. Tra le persone fermate per l'omicidio ci sarebbe Jacques-Elie Favrot, un assistente di un deputato del partito di estrema sinistra La France Insoumise (LFI).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
