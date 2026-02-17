Omicidio Deranquequattro fermi a Lione

Le autorità francesi hanno messo sotto fermo quattro persone a Lione, dopo aver collegato il loro ruolo all’omicidio di un attivista di estrema destra avvenuto sette giorni fa. La polizia ha identificato i sospetti grazie alle testimonianze e alle prove raccolte sul luogo del delitto. L’indagine si concentra ora sulle motivazioni dell’omicidio e sui possibili collegamenti con altri episodi di violenza politica.