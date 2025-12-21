Licenziato per il test del carrello udienza il 29 in tribunale Ci sarà un presidio di protesta

Il prossimo 29 dicembre si terrà in tribunale a Siena l’udienza riguardante il licenziamento di Fabio Giomi, cassiere di Pam-Panorama, avvenuto dopo il fallimento nel superare il test del carrello. La vicenda ha suscitato attenzione tra i dipendenti e le associazioni sindacali, che hanno annunciato un presidio di protesta. La discussione rappresenta un momento importante per chiarire le modalità di questa decisione e i diritti dei lavoratori coinvolti.

Siena, 21 dicembre 2025 – La vertenza Pam-Panorama arriva in tribunale subito dopo Natale. Dopo settimane di tensione, venerdì 29 dicembre la vicenda di Fabio Giomi, cassiere licenziato per non aver rilevato merce nascosta durante il "test del carrello", sarà discussa davanti al giudice del lavoro di Siena. Un presidio organizzato dalla Filcams Cgil per quel giorno, all'esterno del tribunale dove si terrà l'udienza, terrà in via Camollia, per sostenere la gravità delle pratiche aziendali e appoggiare tutti i lavoratori coinvolti. Test del carrello, è bufera: "Io sono una cassiera e non faccio la poliziotta" Il caso del licenziamento.

