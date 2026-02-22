Decreto Pnrr Costantini Cna | Semplificare è la principale riforma che serve al Paese
Il decreto PNRR di Costantini viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e rende operative più di venti semplificazioni richieste dalla CNA. La decisione mira a ridurre le pratiche burocratiche che rallentano le imprese italiane, soprattutto nei settori del commercio e dell’artigianato. Le modifiche, che coinvolgono procedure più snelle per ottenere autorizzazioni, riguardano anche gli investimenti pubblici. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di riforme per velocizzare le attività produttive nel Paese.
ROMA – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto PNRR diventa operativo un pacchetto di oltre 20 semplificazioni più volte sollecitate dalla CNA. Si tratta di misure che toccano direttamente oltre 800mila imprese e potenzialmente quelle interessate sono oltre un milione. Un risultato di grande importanza per il sistema delle piccole imprese. Il pacchetto consente di ridurre il costo della burocrazia di circa 2 miliardi l’anno con un risparmio di 1.500-2mila euro per ogni impresa. Il monte ore dedicato alle pratiche burocratiche scenderà da 313 a 263 ore, che si traducono in 30-50 ore in meno l’anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Costantini (Cna): “Semplificare è la principale riforma che serve al Paese”Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto PNRR, portando a termine un pacchetto di oltre 20 misure di semplificazione.
Decreto bollette, Codacons critica gli interventi: “Bonus palliativo, serve riforma strutturale”Il Codacons critica il decreto bollette approvato dal Governo, sostenendo che si tratta solo di un palliativo.
