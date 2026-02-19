Decreto bollette Codacons critica gli interventi | Bonus palliativo serve riforma strutturale

Il Codacons critica il decreto bollette approvato dal Governo, sostenendo che si tratta solo di un palliativo. Il motivo è che il decreto prevede bonus temporanei che non affrontano i problemi di fondo. Secondo l’associazione, servirebbe una riforma più profonda e strutturale per abbattere i costi energetici in modo duraturo. Il nuovo provvedimento stanzia oltre 5 miliardi di euro per ridurre le spese di famiglie e imprese, ma resta il timore che gli aiuti siano solo tamponi a breve termine. La questione rimane aperta.

Bonus immediati per nuclei fragili e interventi su imprese ed energia, mentre le associazioni chiedono riforme durature e maggiore concorrenza nel mercato Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge sulle bollette, un intervento che punta a ridurre il peso dei costi energetici per famiglie e sistema produttivo. Il Governo stima benefici complessivi superiori ai 5 miliardi di euro, con l’obiettivo dichiarato di superare la logica emergenziale e avviare misure più strutturali. Il provvedimento interviene su più fronti: sostegno diretto ai cittadini, alleggerimento dei costi per le imprese e riforme del mercato energetico per contenere nel tempo il prezzo di luce e gas.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Bonus, sconti in fattura e non solo: cosa c'è nel nuovo decreto bolletteIl governo Meloni sta lavorando a un nuovo decreto bollette per ridurre i costi energetici.

Bonus da 90 euro nel decreto Bollette: come funzionerà, i requisitiIl governo ha deciso di assegnare un bonus di 90 euro alle famiglie che usufruiscono del bonus sociale per l’energia.

