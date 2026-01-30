Costantini Cna | Semplificare è la principale riforma che serve al Paese

Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto PNRR, portando a termine un pacchetto di oltre 20 misure di semplificazione. La CNA aveva più volte chiesto di semplificare le procedure e ora si aspetta che queste novità portino risultati concreti per imprese e cittadini. Costantini, della CNA, sottolinea come semplificare sia la riforma principale di cui il Paese ha bisogno.

ROMA – Con l'adozione del decreto PNRR all'esame oggi del Consiglio dei Ministri si completa un pacchetto di oltre 20 misure di semplificazione più volte sollecitate dalla CNA. Si tratta di misure che toccano direttamente oltre 800mila imprese e potenzialmente quelle interessate sono oltre un milione. Un risultato di grande importanza per il sistema delle piccole imprese. Il pacchetto di misure consentirà di ridurre il costo della burocrazia di circa 2 miliardi l'anno con un risparmio di 1.500-2mila euro per ogni impresa. Il monte ore dedicato alle pratiche burocratiche scenderà da 313 a 263 ore, che si traducono in 30 – 50 ore in meno l'anno.

