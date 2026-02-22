Decisione Piccinini sul gol di Troilo | cosa è successo all' 85' e gli episodi dubbi di Milan-Parma

Nel match tra Parma e Milan, un episodio ha cambiato il risultato finale: al minuto 85, un gol di Troilo è stato confermato dopo un lungo consulto, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione si è basata su un controllo del VAR, che ha evidenziato un possibile fallo in attacco. La visita agli spogliatoi ha portato a ulteriori dubbi su alcune decisioni arbitrali durante la partita. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Una sfida di Serie A tra Parma e Milan ha offerto una svolta inaspettata: il punteggio finale segna 1-0 a favore dei ducali, grazie a una rete marcatta all’85’ da Troilo. La partita ha visto una cornice agonistica molto acceso, con una gestione arbitrale attente da parte di Marco Piccinini e una fase finale decisiva che ha determinato l’esito dell’incontro. Il momento cruciale della rivincita è arrivato nel recupero. Troilo ha trafitto l’estremo rossonero Mike Maignan superando la retroguardia milanista. Inizialmente l’azione è apparsa dubbia agli occhi dei tifosi e dell’area tecnica, e Piccinini ha immediatamente fermato le esultanze chiedendo un controllo del VAR. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

