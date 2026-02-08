Moviola Bologna Parma | Collu agli straordinari VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato Gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Bologna e Parma, l’arbitro Giuseppe Collu ha passato molte ore davanti alla moviola. Il VAR è stato decisivo su due episodi chiave: il rosso a Pobega e il gol annullato ai ducali. La giornata non è stata semplice per Collu, che ha dovuto prendere decisioni rapide e spesso controverse. Gli episodi rimangono al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

