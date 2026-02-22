De Rossi su Ellertsson e Baldanzi | talenti aggiornamento su Norton-Cuffy

Daniele De Rossi commenta le prestazioni di Ellertsson e Baldanzi, sottolineando come il loro talento possa fare la differenza in attacco. La discussione riguarda anche l’aggiornamento su Norton-Cuffy, che si sta allenando con il gruppo. La partita tra Genoa e Torino ha mostrato una crescita evidente, con i giocatori che cercano di migliorare continuamente le loro capacità. De Rossi analizza le strategie adottate dai due club per rafforzarsi nelle prossime sfide.

La sfida tra Genoa e Torino ha segnato un momento importante per la squadra ligure, sotto la guida di un allenatore che manifesta grande determinazione e chiarezza sulle strategie adottate. La conferenza post-partita ha offerto spunti interessanti sulle?????? dei singoli giocatori e sulle scelte tattiche, evidenziando la volontà di valorizzare le risorse disponibili e di mantenere un atteggiamento positivo anche in situazioni complesse. De Rossi ha evidenziato le capacità di alcuni elementi chiave della rosa, sottolineando in particolare le qualità di Ellertsson, definito come un giocatore capace di interpretare più ruoli in campo, Norton-Cuffy e Martin che dimostrano grande disponibilità e versatilità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

