Stop ai dazi di Trump tensione a Roma | Tajani frena Schlein attacca Meloni

Il ritiro delle tariffe imposte da Trump ha causato tensioni tra Roma e Washington. Il governo italiano invita alla calma, mentre l’opposizione critica la gestione di Meloni, chiedendo maggiore attenzione alle decisioni internazionali. Tajani sottolinea l’importanza di mantenere rapporti stabili, ma Schlein denuncia un atteggiamento troppo permissivo. La discussione si accende tra chi chiede fermezza e chi preferisce approcci diplomatici più morbidi. La situazione resta sotto la lente delle istituzioni italiane.

Sentenza contro le misure protezioniste. Il governo invita alla prudenza, l’opposizione incalza: “Meloni rispetti le istituzioni e tuteli l’Italia” Non è la fine della guerra dei dazi, ma nemmeno un semplice incidente di percorso. La decisione della Corte suprema americana di fermare le tariffe volute da Donald Trump riapre una partita che sembrava chiusa, mentre da Washington arriva una reazione furiosa del presidente, deciso a non arretrare di un passo sul terreno del protezionismo. In mezzo, l’Europa osserva e l’Italia misura le parole. “È sempre una buona notizia quando si tolgono i dazi, ma è possibile che non ci saranno grandi cambiamenti”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Non entreremo nel Board of Peace”. Meloni: bene lo stop ai dazi di Trump. “Ha vinto il dialogo”Il 21 gennaio 2026, a Roma, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno condiviso una posizione comune sul tema del Board of Peace, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione internazionale.

Meloni accoglie con favore lo stop ai dazi annunciato da Trump: “Fondamentale il dialogo tra alleati”Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la decisione di Donald Trump di sospendere temporaneamente i dazi previsti per alcuni paesi europei.

