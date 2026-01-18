Dazi Tajani | parola chiave è dialogo Usa principale alleato

Il ministro Tajani sottolinea l'importanza del dialogo come principale alleato nelle relazioni internazionali. In un contesto complesso come quello della Libia, la comunicazione aperta e costruttiva rappresenta la strada più efficace per trovare soluzioni condivise e favorire la stabilità. La disponibilità al confronto resta fondamentale per affrontare le sfide e promuovere un clima di cooperazione tra le parti coinvolte.

Misurata (Libia), 18 gen. (askanews) – “Io credo che parlare sia la soluzione migliore. La parola chiave è dialogo. Dialogo che non significa né arrendevolezza né debolezza, ma confronto con il nostro principale alleato che sono gli Stati Uniti. Dobbiamo sempre ricordare che gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato con il quale dobbiamo confrontarci ma, ripeto, anche quando c’era il dibattito sui dazi sembrava il 50 per cento, poi siamo arrivati al 15 per cento e sappiamo anche qual è il linguaggio di Trump”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della cerimonia della firma della posa della prima pietra dell’ampliamento e del terminal container del porto di Misurata, in Libia, che sarà Zona franca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

