Trump sfida l’Ue e la Russia | accordo con l’India su dazi e petrolio

Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’India su dazi e petrolio, sfidando sia l’Unione Europea che la Russia. La mossa arriva pochi giorni dopo che l’Ue ha stretto un’intesa commerciale con New Delhi. Trump mostra così di voler rafforzare i rapporti con l’India, sfidando i competitor tradizionali. La decisione potrebbe avere ripercussioni sui mercati e sulle alleanze internazionali.

Una doppia sfida, all’Ue e alla Russia. Donald Trump segue la scia dell’Unione che pochi giorni fa ha siglato un accordo commerciale con l’India. E fa lo stesso, stavolta però per risolvere anche la controversa questione dei dazi. Infatti la prima decisione riguarda proprio la riduzione dal 25% al 18% delle tariffe per i beni provenienti dall’India. Trump ha annunciato l’abbassamento dei dazi dopo che il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha accettato di interrompere l’acquisto di petrolio russo. Le pressioni degli Stati Uniti alla fine hanno dato i loro frutti. L’india negli ultimi anni ha approfittato del calo del prezzo del petrolio russo mentre i rifornimenti di Mosca venivano tagliati dal resto del mondo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con l’India.

L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

