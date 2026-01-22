Donald Trump apre a un accordo sulla Groenlandia e sospende i dazi agli Stati Ue | cosa è cambiato

Donald Trump ha manifestato apertura a un accordo sulla Groenlandia, sospendendo temporaneamente i dazi sugli Stati europei. La sua posizione si concentra ora sulla negoziazione di un’intesa rapida con la NATO e sul dialogo con la Danimarca. Questa svolta ridimensiona le tensioni precedenti e apre a possibili soluzioni diplomatiche per la gestione dell’isola e delle relazioni transatlantiche.

Donald Trump compie l’ennesima retromarcia e sospende i dazi (altrettanto ennesimi) annunciati contro gli Stati Ue che avrebbero inviato i loro soldati in Groenlandia. Il cambio di rotta del presidente americano si deve alla strutturazione di un accordo sull’isola danese, mediatico pomo della discordia che rivela la volontà statunitense di puntellare il proprio emisfero da nord (Artico) a sud (America Latina, a partire da Venezuela e Cuba). Trump e l'accordo sulla Groenlandia annunciato a Davos Il ruolo della Nato nella questione Groenlandia I poteri limitati del presidente Donald Trump Trump e l’accordo sulla Groenlandia annunciato a Davos Non solo niente più aumento delle tariffe doganali sulle merci europee esportate negli Usa, ma anche stop alla militarizzazione e all’uso della forza per ottenere il controllo della Groenlandia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Trump, svolta sulla Groenlandia: «Con Rutte ipotesi per un accordo quadro». E sospende i dazi di febbraio | A Davos l'attacco all'EuropaDonald Trump ha annunciato su Truth di aver discusso con Rutte di un possibile accordo quadro sulla Groenlandia, sospendendo temporaneamente i dazi previsti a febbraio.

Trump, svolta sulla Groenlandia: «Definito accordo con Rutte. Ottenuto tutto quello che volevamo». E sospende i dazi di febbraio | A Davos l'attacco all'EuropaDonald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il primo ministro olandese Rutte riguardo alla Groenlandia, sospendendo i dazi previsti a febbraio.

Trump: “Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive”

