Donald Trump aumenta i dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediato

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi internazionali dal 10% al 15%, provocando una risposta immediata sui mercati globali. La misura, annunciata senza preavviso, colpisce numerose importazioni di beni di consumo e materie prime. Le aziende italiane e europee si preparano a fronteggiare un’immediata diminuzione degli ordini e a rivedere le strategie commerciali. La decisione si riflette su un quadro già complicato di relazioni economiche internazionali.

Stretta commerciale immediata: dal 10% al 15%. Nuovo colpo di scena dalla Casa Bianca: i dazi globali salgono dal 10% al 15% con effetto immediato. L'annuncio arriva direttamente dal presidente degli Stati Uniti, che rivendica la scelta come una misura necessaria per difendere l'economia nazionale. Trump ha dichiarato di aver firmato nello Studio Ovale il provvedimento che innalza le tariffe su numerosi Paesi, accusati di aver "derubato" gli Stati Uniti per decenni. Secondo il presidente, l'aumento rientra nei limiti previsti dalla Section 212 del Trade Act del 1974, che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% per un periodo massimo di 150 giorni.