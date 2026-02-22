Dazi Trump l’Italia convoca la task force per preparare la risposta | cosa rischiamo

L’introduzione di nuovi dazi al 15% deciso dall’amministrazione Trump ha portato l’Italia a convocare una task force. La misura, motivata dalla disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, colpisce anche le esportazioni italiane di prodotti alimentari e moda. Le aziende italiane temono rallentamenti nelle consegne e perdite di mercato. La risposta del governo italiano mira a tutelare le imprese e mantenere i rapporti con gli Stati Uniti. La questione resta calda nel dibattito economico.

L’imposizione di nuovi dazi al 15% da parte dell’ amministrazione Trump ha riacceso i timori di aziende e imprenditori italiani. Se da un lato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la necessità di “regole condivise” a livello internazionale, il governo Meloni si prepara a rispondere all’egemone americano. Il vicepremier Antonio Tajani ha convocato per lunedì una sorta di “task force” con agenzie governative e grandi imprese, afferenti al cosiddetto “Sistema Italia”. L’obiettivo è essere pronti alla nuova ondata tariffaria proveniente da oltreoceano, come le altre dettata da esigenze politiche più che economiche e non delegata alla sola autorità di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Dazi Usa, Tajani convoca la task force con le impreseIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di convocare lunedì una riunione con le imprese italiane per affrontare i problemi legati ai dazi degli Stati Uniti.

Dazi, Tajani convoca la task force. Ma la sinistra italiana fa il pugile suonato: “E Meloni che fa?”Il ministro Tajani ha convocato la task force sui dazi dopo la sentenza della Corte Suprema americana che ha eliminato le tariffe imposte da Trump.

