Dazi bocciati Ue | Contatti con gli Usa per avere chiarezza Canada | Dimostra che erano ingiustificati Le reazioni

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti durante l’amministrazione Trump, causando reazioni internazionali. L’Unione Europea ha annunciato di aver avviato contatti con gli Stati Uniti per chiarire la situazione e valutare le conseguenze. Nel frattempo, il Canada ha affermato che quei dazi erano ingiustificati, evidenziando le divergenze di opinione. La decisione apre un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. Le reazioni continuano a susseguirsi nel dibattito globale.

Dopo la sentenza della Corte Suprema Usa che ha bocciato i dazi voluti da Donald Trum p, dal resto del mondo attivano reazioni piene di incertezza, in attesa di conoscere le prossime mosse del presidente Usa. A partire dall' Unione europea. "Prendiamo atto della sentenza e la stiamo analizzando attentamente", fa sapere un portavoce della Commissione Ue: "Restiamo in stretto contatto con l'amministrazione statunitense – aggiunge – per chiarire quali misure intende adottare in risposta a tale sentenza". "Le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico – viene fatto presente – dipendono dalla stabilità e dalla prevedibilità delle relazioni commerciali.