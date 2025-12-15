David Rossi i pm contro i giornalisti delle Iene
L'articolo analizza il caso di David Rossi, la cui morte viene ancora oggetto di controversie. I giornalisti Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sono accusati dai pm di Siena di aver sostenuto che Rossi si sia suicidato, nonostante le indagini siano state definite carenti e potenzialmente inquinanti, con prove e testimonianze che sollevano dubbi sulla versione ufficiale.
David Rossi probabilmente è stato ammazzato ma alla sbarra ci sono i giornalisti che lo dicono da anni, Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, accusati dai pm di Siena che da anni si ostinano a dire che si è suicidato dopo indagini a dir poco claudicanti, con un serio rischio di inquinamento probatorio denunciato da immagini, prove sparite e testimonianze documentali. Eccolo, l’ennesimo paradosso della giustizia all’italiana. Sulla strana morte del manager Mps caduto dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013 l’ultima perizia dei Ris commissionata dalle Iene sembra aver messo un punto fermo: al 95% la caduta, le ferite al polso e alcune ecchimosi da colluttazione raccontano di un David Rossi aggredito nel suo ufficio, picchiato e tenuto penzoloni dalla finestra fino alla caduta a candela e alla sua agonia, immortatala dalle telecamere di sicurezza. Ilgiornale.it
