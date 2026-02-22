David Byrne a Milano show dell’ex Talking Heads | musical sulla gioia negli Usa di Trump

David Byrne ha portato a Milano uno show che celebra la musica e la gioia, ispirato all’America di Trump. La causa è la volontà di riflettere sui cambiamenti culturali e politici degli Stati Uniti attraverso le sue composizioni. I musicisti sul palco suonano brani originali e rivisitazioni, coinvolgendo il pubblico con energia e spontaneità. Lo spettacolo ha attirato molti spettatori, incuriositi dalla fusione tra musica e messaggi sociali. La serata si è conclusa con un’ovazione generale.

© Lapresse.it - David Byrne, a Milano show dell’ex Talking Heads: musical sulla gioia negli Usa di Trump

È uno degl i innovatori del rock, una figura poliedrica che ha saputo rielaborarne il linguaggio, portandolo a un livello diverso, che ieri sera al Teatro degli Arcimboldi a Milano è emerso in tutta la sua forza espressiva. David Byrne, che replica stasera, ha portato in Italia il suo 'Who is the sky', dal titolo dell'ultimo album firmato dall' ex leader dei Talking Heads, naturale evoluzione di quell"Utopia' approdato sotto forma di musical a Broadway e poi passato anche da noi otto anni fa. Il 73enne musicista newyorkese appare su un palco disadorno al quale però fa da sfondo un maxischermo curvo e avvolgente su cui vengono proiettate immagini, foto e video, che si fondono perfettamente con i movimenti di Byrne e il suo ensemble.