Al Lucca Summer Festival 2026 il live di David Byrne fondatore dei Talking Heads
Il Lucca Summer Festival 2026 annuncia David Byrne che porterà dal vivo il suo nuovo progetto artistico Who Is The Sky?. Lucca Summer Festival annuncia uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’edizione 2026: David Byrne si esibirà a Lucca, in Piazza Napoleone, gioved ì 25 giugno, portando dal vivo il suo nuovo progetto artistico Who Is The Sky?. Artista iconico, fondatore dei Talking Heads e figura di riferimento della musica contemporanea, Byrne torna in Italia con uno spettacolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo creativo, dopo il successo mondiale di American Utopia, divenuto anche un acclamato spettacolo di Broadway e un film diretto da Spike Lee. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
