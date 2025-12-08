David Byrne tre live estivi in Italia per l’ex Talking Heads
David Byrne, ex frontman dei Talking Heads, torna in Italia nel 2026 con il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’. Dopo il riconoscimento mondiale di ‘American Utopia’, il musicista annuncia tre concerti estivi, continuando a portare la sua musica e creatività dal palco alle grandi platee italiane.
Dopo il successo internazionale di ‘American Utopia’, evoluto da album e tour a spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e poi film diretto da Spike Lee, David Byrne annuncia il suo ritorno in Italia nel 2026 con il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’.Un tour che presenterà per la prima volta dal vivo le canzoni del suo prossimo album, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica, tra esplorazione personale, nuove collaborazioni creative e un rinnovato desiderio di raccontare la complessità dell’esperienza umana attraverso musica, ironia e visione. Gli appuntamenti italiani, prodotti da D’Alessandro e Galli avranno luogo martedì 23 giugno 2026 a Bari, al Locus Festival, giovedì 25 giugno al Lucca Summer Festival e venerdì 26 giugno a Marostica (Vicenza) al Summer Festival. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
David Byrne apre il Locus festival a Bari: prima data italiana e unica al Sud alla Fiera del Levante - telebari.it/spalla/235372-… - #Bari #Notizie #News Vai su X
Questo è il podcast dell'episodio #286 di ROCKWAVE trasmesso domenica 30 novembre 2025. "T Shirt” è un brano di David Byrne, realizzato insieme a Brian Eno e presentato nella nuova puntata di Rock Wave condotta da Alberto Prisco. Non fa parte del rec - facebook.com Vai su Facebook
DAVID BYRNE tre nuovi concerti nel 2026 [Info e Biglietti] - Tre occasioni uniche per ritrovare sul palco un artista che ha ridefinito il live contemporaneo con spettacoli immersivi, ... Si legge su newsic.it