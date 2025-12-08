David Byrne tre live estivi in Italia per l’ex Talking Heads

David Byrne, ex frontman dei Talking Heads, torna in Italia nel 2026 con il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’. Dopo il riconoscimento mondiale di ‘American Utopia’, il musicista annuncia tre concerti estivi, continuando a portare la sua musica e creatività dal palco alle grandi platee italiane.

Dopo il successo internazionale di ‘American Utopia’, evoluto da album e tour a spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e poi film diretto da Spike Lee, David Byrne annuncia il suo ritorno in Italia nel 2026 con il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’.Un tour che presenterà per la prima volta dal vivo le canzoni del suo prossimo album, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica, tra esplorazione personale, nuove collaborazioni creative e un rinnovato desiderio di raccontare la complessità dell’esperienza umana attraverso musica, ironia e visione. Gli appuntamenti italiani, prodotti da D’Alessandro e Galli avranno luogo martedì 23 giugno 2026 a Bari, al Locus Festival, giovedì 25 giugno al Lucca Summer Festival e venerdì 26 giugno a Marostica (Vicenza) al Summer Festival. 🔗 Leggi su Lapresse.it

