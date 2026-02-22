Dare il meglio fare di più Un atto d’amore che nasce dalla tragedia

Domenico ha perso la vita a causa di un errore nel reparto di emergenza, causando dolore e sgomento tra i familiari. La sua morte evidenzia le falle nel sistema sanitario e la necessità di migliorare le procedure di sicurezza. I medici cercano di fare il possibile per evitare altri drammatici incidenti, ma il vuoto lasciato è incolmabile. La comunità si chiede come prevenire tragedie simili e proteggere i più piccoli. La vicenda apre un dibattito sulla responsabilità e l’efficacia delle strutture sanitarie.

Roma, 22 febbraio 2026 – E dunque, alla fine, dopo la rabbia e le lacrime, cosa resta di Domenico? Cosa resta, a tutti noi che siamo qui a guardare, di questa storia che interroga le profondità delle nostre paure, del nostro stesso essere vivi? E cosa resta di quei due piccoli cuori - quello donato, bruciato per errore, e quello espiantato - diventati paradigma di quanto meravigliosi, fragili e assurdi possano essere la scienza, la fede, il progresso e quindi, in ultima istanza, l’umanità tutta? Quando muore un bambino non è solo una famiglia che sprofonda. È la modernità che inciampa, si congela ed è costretta a interrogarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

