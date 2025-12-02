La scrittura come atto d’amore e solidarietà | nasce Xenia Petali di Poesia di Elena Rossi

  Un progetto letterario a cura di Armando Curcio Editore per sostenere la cura dei bambini oncologici. La poesia si fa gesto di amore, bellezza e solidarietà. Martedì 16 dicembre, alle ore 18.00, presso lo Spazio David Sassoli (Via IV Novembre, 149 – Roma), sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario, “Xenia. Petali di Poesia” di Elena Rossi, edito da Armando Curcio Editore. L’iniziativa è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, promossa da Donne For Peace ETS in collaborazione con Human Installations e numerose realtà artistiche, culturali e solidali, insieme a protagonisti di rilievo del mondo della moda, dell’arte e della fotografia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

