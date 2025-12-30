Jannik Sinner riparte da Montecarlo | allenamenti sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025

Jannik Sinner riprende l’attività tennistica a Montecarlo, dedicandosi all’allenamento e alla preparazione in vista degli obiettivi futuri, tra cui l’Australian Open 2025. Dopo aver trascorso le festività natalizie a Sesto Pusteria con la famiglia, il giovane talento italiano si concentra sulle prossime sfide, tra cui un confronto con Carlos Alcaraz, nel percorso di crescita e consolidamento nel circuito internazionale.

Jannik Sinner ha concluso il periodo di svago trascorso sulle nevi di Sesto Pusteria, celebrando il Natale con i propri cari. Il numero 2 del mondo ha ripreso i suoi allenamenti a Montecarlo per continuare la preparazione in vista della ripresa delle competizioni. Il primo obiettivo della stagione saranno gli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. Sinner si allenerà sui campi del Country Club del Principato fino al 6 gennaio, proseguendo quanto già realizzato nelle tre settimane trascorse a Dubai. Lavoro intenso sul servizio e sulle variazioni di gioco, come slice e palle corte, per rendere il suo tennis sempre più imprevedibile.

