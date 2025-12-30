Jannik Sinner riparte da Montecarlo | allenamenti sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner riprende l’attività tennistica a Montecarlo, dedicandosi all’allenamento e alla preparazione in vista degli obiettivi futuri, tra cui l’Australian Open 2025. Dopo aver trascorso le festività natalizie a Sesto Pusteria con la famiglia, il giovane talento italiano si concentra sulle prossime sfide, tra cui un confronto con Carlos Alcaraz, nel percorso di crescita e consolidamento nel circuito internazionale.

Jannik Sinner ha concluso il periodo di svago trascorso sulle nevi di Sesto Pusteria, celebrando il Natale con i propri cari. Il numero 2 del mondo ha ripreso i suoi allenamenti a Montecarlo per continuare la preparazione in vista della ripresa delle competizioni. Il primo obiettivo della stagione saranno gli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. Sinner si allenerà sui campi del Country Club del Principato fino al 6 gennaio, proseguendo quanto già realizzato nelle tre settimane trascorse a Dubai. Lavoro intenso sul servizio e sulle variazioni di gioco, come slice e palle corte, per rendere il suo tennis sempre più imprevedibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner riparte da montecarlo allenamenti sfida con alcaraz e obiettivo australian open 2025

© Oasport.it - Jannik Sinner riparte da Montecarlo: allenamenti, sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Il mio obiettivo è vincere l’Australian Open”

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

jannik sinner riparte montecarloJannik Sinner, a che punto è la preparazione: il rientro a casa per il Natale, il viaggio con Baggio, il Capodanno a Montecarlo - Trascorrerà queste giornate in Alto Adige per poi spostarsi nel Principato prima della trasferta con vista Australian Open ... msn.com

jannik sinner riparte montecarloIl Natale di Jannik Sinner, poi all in sul 2026: il piano per tornare numero 1 - Il 23 dicembre l’azzurro ha lasciato Dubai per rientrare in Italia e trascorrere il Natale con i genitori e il fratello Mark nella sua Sesto Pusteria. italiaoggi.it

jannik sinner riparte montecarloNatale a Sesto per Jannik Sinner - Prima di celebrare la festa in famiglia, ieri si è concesso una sciata, sotto una forte nevicata, su ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.