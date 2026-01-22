Nella puntata di questa sera di Don Matteo, in onda alle 21.30 su Rai 1, i genitori del Capitano, interpretati da Tosca D'Aquino e Max Tortora, complicano le indagini. Intanto, Massimo prosegue le sue ricerche sul passato della giovane Maria, cercando di fare chiarezza su un episodio che potrebbe influenzare il suo futuro.

Nella puntata di stasera di Don Matteo (alle 21.30 su Rai 1) Massimo continua a indagare sul passato della giovane Maria. Chi è e chi la voleva morta? Il prete bada anche al piccolo Max e si deve occupare di un nuovo caso insieme al Capitano Diego e al Maresciallo Cecchini. Un casale è andato in fiamme: un uomo finisce in coma e il figlio si salva. A Spoleto fervono i preparativi per il fidanzamento di Diego e Giulia. Cecchini ha chiamato a rapporto i genitori di Diego, a sua insaputa.

© Iodonna.it - A rovinare la festa ci pensano i genitori del Capitano interpretati da Tosca D'Aquino e Max Tortora

Anche Tosca D’Aquino sul palco dell’Accademico di Bagni di LuccaTosca D’Aquino sarà protagonista sul palco dell’Accademico di Bagni di Lucca nello spettacolo “La patente – ‘u picciu” di Luigi Pirandello, adattato da Fulvio Cauteruccio.

