Padova premiata al Campidoglio per il congresso inclusivo dell' anno

Padova si distingue ancora una volta, portando a casa un prestigioso riconoscimento al Campidoglio. La città si conferma come protagonista nel settore del turismo congressuale e dell’inclusione, sottolineando il suo impegno per un futuro più accessibile e accogliente. Un premio che valorizza il lavoro e la visione di una destinazione che unisce tradizione, innovazione e inclusività.

Padova porta a casa un riconoscimento nazionale nel settore del turismo congressuale e dell'inclusione. La 10ª Conferenza internazionale ICEVI-Europe, ospitata in città dal 15 al 17 maggio 2025, ha ottenuto il premio "Congresso Inclusivo 2025" nell'ambito dell'evento Italian Knowledge Leaders.

