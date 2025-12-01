TikTok Awards Nonna Silvi premiata come creator dell' anno

Firenzetoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È toscana, precisamente di Castelfiorentino, la creator dell'anno. Stiamo parlando di Silvana Bini, meglio conosciuta sui social come “Nonna Silvi”, che ieri sera è stata premiata ai TikTok Awards 2025 come miglior influencer dell'anno. La 84enne food influencer è diventata un fenomeno social. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

