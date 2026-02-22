Daniel Lumera afferma che la società odierna rifiuta lo smarrimento, etichettando chi si ferma o si sente confuso. Questa pressione porta molte persone a nascondere momenti di crisi, considerandoli segni di debolezza. Lumera spiega che alcune crisi non sono malattie, ma tappe di trasformazione personale. Nel suo nuovo libro, approfondisce il concetto di vocazione e di svadharma, ovvero la legge interiore che guida le scelte di vita.

Nel suo nuovo libro Scegli la tua vita (Solferino), Daniel Lumera - biologo naturalista, riferimento internazionale nell’area della meditazione e del benessere, fondatore dell’International Kindness Movement - intreccia scienza, psicologia e antica saggezza per accompagnarci verso lo svadharma, la nostra legge interiore. Un invito a riconoscere la propria vocazione non come mestiere o ambizione, ma come stato dell’essere. Ma che cosa accade quando perdiamo la rotta? Quando tutto vacilla? È lì che si apre quella soglia che i mistici chiamavano «notte oscura dell’anima». Un passaggio radicale, spesso frainteso, che oggi viene medicalizzato o anestetizzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Fabri Fibra mi detto ‘spingi, fai incazzare, ma in maniera un po’ paracula’. Se parli di certe cose vieni etichettato di Sinistra, ma non me ne frega un c***o”: così CutaCuta racconta che Fabri Fibra gli ha detto di spingere e far arrabbiare le persone, ma in modo sottile.

Leggi anche: Se ti arriva questa email sei nei guai: ma c’è un dettaglio che smaschera subito la truffa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Daniel Lumera: Viviamo in una società che non ammette lo smarrimento. Se ti fermi, se sei confuso, vieni subito etichettato: depresso, fragile, disfunzionale. Ma certe crisi non sono patologie: sono processi di trasformazione.

I buoni propositi del 2026? I consigli di Daniel Lumera per non farli fallire come sempre: Non lottare contro i mulini a ventoA fine anno molti di noi fanno la stessa promessa: Da gennaio cambio tutto. Poi la vita riparte, identica. Si accumulano ruoli, persone, aspettative, ricordi che pesano più del lavoro stesso. E ... ilfattoquotidiano.it

Meditare per imparare a vivere meglio (e persino ringiovanire), al Teatro Olimpico il talk di Daniel LumeraMeditare per stare meglio, vivere più a lungo, incidendo su quei meccanismi biologici che garantiscono alle cellule del nostro corpo di evitare malattie e infiammazioni. E poi ancora: come ... ilmessaggero.it

Daniel Lumera. . - facebook.com facebook