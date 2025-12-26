L’attenzione degli utenti di posta elettronica è nuovamente richiamata da un’ondata di email fraudolente che stanno mettendo a dura prova la sicurezza digitale. Non si tratta più soltanto di fastidiosi messaggi di spam, ma di veri e propri tentativi di truffa che possono compromettere dati personali e risorse economiche, sfruttando la fiducia riposta in client di posta considerati fino a poco tempo fa sicuri e affidabili. . Negli ultimi mesi il fenomeno delle email spam con contenuti fraudolenti ha raggiunto livelli allarmanti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Se ti arriva questa email sei nei guai: ma c’è un dettaglio che smaschera subito la truffa

Leggi anche: Se ti chiamano e riattaccano (anche se non rispondi) sei nei guai: la rete ti ha ‘intercettato’

Leggi anche: Silvana Stanco: “Col nuovo format sei nei guai se sbagli nei primi 10 piattelli. Orgogliosa del n.1 nel ranking”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È il 24 dicembre. Natale è domani. E se il regalo non ce l’hai ancora… tranquillo. C’è il Buono Regalo FANCE®. Lo acquisti oggi Arriva subito via email Zero taglie sbagliate Zero stress Massima resa È la soluzione perfetta se: sei in ritardo - facebook.com facebook

CLEOPATRA è la newsletter gratuita che arriva via email ai suoi abbonati ogni 3 del mese, con il suo carico di bandi di concorsi letterari in scadenza Ma non solo! Anche interviste, consigli, novità editoriali Ti piace scrivere Non puoi perderla! Link nei x.com