Dalla fatal Parma al cavallo di Troilo | le reazioni social a Milan-Parma
Il Milan ha perso 0-1 contro il Parma, causato da un gol di Troilo nel primo tempo. La rete ha sorpreso i tifosi di casa, che si aspettavano una vittoria facile. I giocatori rossoneri hanno cercato di reagire, ma non sono riusciti a segnare. I tifosi sugli spalti hanno espresso delusione, mentre sui social si sono scatenate discussioni e commenti. La sconfitta lascia il Milan con molte domande da risolvere in vista delle prossime partite.
Tonfo inaspettato del Milan, che perde 0-1 a San Siro contro il Parma, che festeggia grazie alla rete di Troilo. Sul web dilaga la delusione dei tifosi rossoneri, che criticano in particolare alcune scelte di Allegri e la prestazione di Tomori. Mentre gli interisti volano a +10 in classifica e ringraziano il difensore argentino. Queste le reazioni social a Milan-Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Parma, meraviglia a San Siro: Troilo stende il MilanTroilo ha segnato un gol decisivo su corner all'80, portando il Parma a vincere a San Siro contro il Milan.
Milan-Parma, gol di Troilo da annullare Secondo Marelli sì. Ecco perché #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook
