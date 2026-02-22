Dalla fatal Parma al cavallo di Troilo | le reazioni social a Milan-Parma

Il Milan ha perso 0-1 contro il Parma, causato da un gol di Troilo nel primo tempo. La rete ha sorpreso i tifosi di casa, che si aspettavano una vittoria facile. I giocatori rossoneri hanno cercato di reagire, ma non sono riusciti a segnare. I tifosi sugli spalti hanno espresso delusione, mentre sui social si sono scatenate discussioni e commenti. La sconfitta lascia il Milan con molte domande da risolvere in vista delle prossime partite.