Wim Wenders alla Berlinale sulla questione Israele Palestina | I registi devono stare lontani dalla politica

Durante la Berlinale, Wim Wenders ha fatto discutere con le sue parole sul conflitto tra Israele e Palestina. Il regista di Paris, Texas ha detto che i registi dovrebbero tenersi lontani dalla politica, attirando immediatamente le critiche di chi sostiene che il cinema possa e debba affrontare anche temi sociali e politici. La sua posizione ha generato un acceso dibattito tra i presenti alla manifestazione, mentre in molti ricordano le sofferenze di Gaza e chiedono ai registi di usare il loro mezzo per sensibilizzare, non per evitare il confronto.

Polemica per le dichiarazioni del regista di Paris, Texas durante la kermesse cinematografica tedesca sul genocidio in corso a Gaza. Il Festival del cinema di Berlino è iniziato già con qualche polemica oggi quando la giuria del concorso, guidata da Wim Wenders, ha risposto a diverse domande sulla situazione geopolitica del mondo, in particolare il genocidio in corso a Gaza. Il celebre regista tedesco ha risposto con fermezza alla domanda sull'ipotesi che il cinema possa influenzare un cambiamento in ambito politico. La reazione negativa di Wenders ha inevitabilmente scatenato diverse polemiche sulla delicata questione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wim Wenders alla Berlinale sulla questione Israele/Palestina: "I registi devono stare lontani dalla politica" Approfondimenti su Wenders Berlinale Wim Wenders presiede giuria Berlinale Wim Wenders, rinomato regista tedesco e vincitore di numerosi premi internazionali, presiederà la giuria della Berlinale 2026. Berlinale 2026: Wim Wenders a capo della giuria Wim Wenders, rinomato regista tedesco, è stato scelto come presidente della giuria della Berlinale 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Wenders Berlinale Argomenti discussi: Da Wim Wenders a Pamela Anderson: tutti a Berlino; Torna la Berlinale: 22 film in concorso, Wim Wenders presidente di giuria; I migliori cinque film della Berlinale 2026; Berlinale 76 preview – Ruth Beckermann presenta Wax & Gold. Festival di Berlino, Wim Wenders: i festival non facciano propaganda politicaL'arte come contrappeso della politica: questo è l'augurio e la richiesta che l'ottantenne Wim Wenders, presidente della giuria che dovrà consegnare l'Orso d'oro, chiede ai film che da oggi verranno p ... corriere.it Berlinale, presidente Wim Wenders: I film possono cambiare il mondoBerlino, 12 feb. (askanews) - Conferenza stampa di apertura della Berlinale con i 7 membri della giuria scelti per la 76esima edizione del Festival del Cinema di Berlino. Questa sera al via le proiezi ... quotidiano.net Oggi (12 febbraio 2026) Wim Wenders ha parlato da presidente di giuria alla conferenza d'apertura della Berlinale e ha messo subito un punto: «I film possono cambiare il mondo, ma non in senso politico». Per Wenders il potere del cinema non è convincer - facebook.com facebook Da questa sera e fino a venerdì 20 febbraio il set di Hollywood Party si sposta a Berlino per seguire il 76° Festival internazionale del cinema. Steve Della Casa e Dario Zonta in diretta dal cuore pulsante della Berlinale, quest'anno presieduta da Wim Wenders, x.com

