berlinale 2026 annunciato il presidente della giuria internazionale

La Berlinale 2026, alla sua 76ª edizione, si prepara a coinvolgere appassionati e professionisti del cinema di tutto il mondo. Tra le novità più attese, l’annuncio di Wim Wenders come presidente della giuria internazionale, un riconoscimento alla sua carriera e al suo contributo artistico nel panorama cinematografico globale.

Wim Wenders sarà presidente della giuria internazionale alla Berlinale 2026, 76esima edizione della storia. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori del festival del cinema tedesco, che si terrà nella capitale della Germania dal 12 al 22 febbraio. Nella giornata inaugurale sarà consegnato il premio alla carriera a Michelle Yeoh, mentre sabato 21 è in programma la cerimonia in cui saranno assegnati tutti i riconoscimenti, tra cui l’ambito Orso d’oro per il miglior film. Vincitore dell’Orso d’argento nel 2000 per The Million Dollar Hotel, il regista vanta una carriera di successo che conta cult come Paris, Texas del 1984, premiato con la Palma d’oro a Cannes, Il cielo sopra Berlino del 1987 e il documentario Buena Vista Social Club sull’omonima band cubana. Lettera43.it

