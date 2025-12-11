Sono sapiosessuale Il mio fidanzato è proprio un bonazzo però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio | così Levante
Levante, cantante e artista, annuncia la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, portando con sé un talento che va oltre la musica. Dopo le precedenti apparizioni del 2020 e del 2023, questa sarà la sua terza volta sul palco dell'Ariston, pronta a sorprendere ancora con il suo stile unico e autentico.
Levante sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo. La sua sarà la terza partecipazione dopo quella del 2020 con “Tikibombom” e del 2023 con “Vivo”. Nel frattempo la cantautrice ha rilasciato una intervista a Radio Deejay nella trasmissione “Say Waaad”. L’artista si è definita “sapiosessuale”. E poi ha continuato: “ Sapiosessuale è colui o colei che è attratto dalla conoscenza. Il mio ultimo compagno, il padre di mia figlia, Pietro è un uomo veramente molto bello, proprio un bonazzo però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio”. “Io lo adoro, perché parliamo di filosofia e io rimango come appesa, così come una babba”, ha poi aggiunto la cantautrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Levante: "Sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è un bonazzo ma anche un genio" Vai su X
Ogni volta che parlo di diritti delle donne, c’è qualcuno che mi scrive che sono una “misandrica di m****a”. Non possiamo continuare a permettere che questa narrazione ci divida. Perché il femminismo non è una guerra tra generi. È un lavoro di libertà. E quan - facebook.com Vai su Facebook
“Sono sapiosessuale. Il mio fidanzato è proprio un bonazzo però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio”: così Levante - La cantautrice racconta l'attrazione per l'intelligenza del compagno Pietro, padre di sua figlia, definendolo "un genio" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Levante: “Sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è un bonazzo ma anche un genio” - La cantante ha spiegato come questo si concretizza nel rapporto con il suo fidanzato Pietro Palumbo ... Da fanpage.it