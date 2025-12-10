Black Letter conquista il Giappone | è la prima serie manga di un’autrice italiana pubblicata nel Paese del Sol Levante
Black Letter, il manga dell’autrice italiana Mogiko, approda in Giappone, diventando la prima serie manga di un’autrice italiana a essere pubblicata nel Paese del Sol Levante. Edizioni BD e J-POP Manga annunciano con orgoglio l’uscita simultanea dei primi due volumi da parte di Kadokawa, segnando un importante traguardo nel panorama editoriale internazionale.
Mandas, il formaggio della Trexenta conquista il Giappone - La fiera Foodex di Tokyo, giunta alla cinquantesima edizione, è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare in Giappone, nonché ... Riporta unionesarda.it
SAVE THE DATE Il 21/12/2025 alle 17.00 vieni a incontrare @mogiko per il firmacopie del quarto volume di "Black Letter"!
