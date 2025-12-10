Black Letter conquista il Giappone | è la prima serie manga di un’autrice italiana pubblicata nel Paese del Sol Levante

Black Letter, il manga dell’autrice italiana Mogiko, approda in Giappone, diventando la prima serie manga di un’autrice italiana a essere pubblicata nel Paese del Sol Levante. Edizioni BD e J-POP Manga annunciano con orgoglio l’uscita simultanea dei primi due volumi da parte di Kadokawa, segnando un importante traguardo nel panorama editoriale internazionale.

Edizioni BD & J-POP Manga sono orgogliose di annunciare che Black Letter, il manga firmato dall’autrice italiana Mogiko, sarà pubblicato in Giappone il 23 dicembre 2025 con l’uscita simultanea dei primi due volumi per Kadokawa. Si tratta di un traguardo straordinario e dal forte valore simbolico: Black Letter diventa infatti la prima serie manga di un’autrice italiana a essere pubblicata in Giappone. Edizioni BD & J-POP Manga, che hanno creduto nel talento di Mogiko fin dal suo esordio, condividono con grande orgoglio questo traguardo storico, consapevoli dell’importanza che rappresenta per l’autrice, per il suo pubblico e per l’intero settore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it