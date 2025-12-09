Un Natale a quattro zampe | il nuovo open day al canile di Latina
E’ ormai una appuntamento tradizionale delle feste di Natale a Latina quello con l’open day al canile comunale della Chiesuola, gestito dall’Associazione Amici del Cane di Latina ODV, che da oltre trent’anni si dedica con passione alla cura dei cani e dei gatti abbandonati. Un appuntamento che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Frana di via del Vaticano, le quattro famiglie sfollate saranno a casa a Natale
Il Villaggio di Natale a Bari, s'insedia Commissione per il bando: quattro offerte in gara
Quattro alberi di Natale e un chiosco di dolciumi, Cesenatico si prepara ad inaugurare la pista del ghiaccio
Il Natale solidale della Caritas con la vicinanza agli anziani Nuoro, quattro appuntamenti nelle case di riposo tra cultura e musica - facebook.com Vai su Facebook
#Natale e #Capodanno nei quattro #francobolli di #Slovenia dedicati alle #feste: vaccarinews.it/twnews/tw_3921… Vai su X
Un Natale a quattro zampe: il nuovo open day al canile di Latina - L’iniziativa il 14 dicembre nella struttura ella Chiesuola gestita dall’Associazione Amici del Cane di Latina ODV, che da oltre trent’anni si dedica con passione alla cura dei cani e dei gatti abbando ... Da latinatoday.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it