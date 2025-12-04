Un trovatello sotto l'albero | 4 incontri a Napoli per sensibilizzare sulle adozioni consapevoli al canile comunale
Iniziativa del Comune di Napoli per sensibilizzare la cittadinanza all'adozione consapevole di un cane di canile durante il periodo delle Feste. la direttrice dell'Area di Coordinamento dei Servizi Veterinari e del Polo Didattico Integrato dell'ASL Napoli 1 Centro a Kodami: "La presentazione alla cittadinanza di alcuni cani ad alto indice di adottabilità rappresenta un momento di aggregazione e di forte impatto emotivo con potenziali adottanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
