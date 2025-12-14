Odio online Cerno a Domenica In | Io non leggo nemmeno più i social ho caterve di insulti

Cerno, ospite a Domenica In, affronta il tema dell'odio online e dell’impatto dei social media sui giovani. Con parole sincere, racconta le sue esperienze di insulti e il suo allontanamento dai social, evidenziando le difficoltà di un mondo digitale spesso fuori controllo e senza filtri, che coinvolge sempre più bambini e adolescenti.

Uno dei grandi temi dell'attuale società è l'uso dei telefoni cellulari da parte dei giovanissimi, spesso bambini più che adolescenti, che con gli smartphone hanno accesso al mondo virtuale quasi senza controllo, senza filtri e senza limiti. Ed è stato questo il punto di partenza della riflessione settimanale del direttore Tommaso Cerno a Domenica In perché, ha detto, " abbiamo smesso di ascoltare gli altri ". E ad aver smesso di ascoltare sono gli adulti, che non si rapportano più con i bambini e con gli adolescenti. " Abbiamo separato gli adulti dai più piccoli, perché i telefoni hanno tantissimi vantaggi, hanno dato tante cose che un tempo non si potevano fare ma dentro questa ossessione hanno portato anche dei cambiamenti che facciamo finta di non vedere, ad esempio delle vite parallele rispetto alla realtà, dove vedi un ragazzo, magari tuo figlio, adolescente, che con la famiglia si comporta in un modo, ritieni abbia dei gusti e delle passioni e poi nei like, nella vita che lui fa di nascosto ha tutti altri riferimenti. Ilgiornale.it

