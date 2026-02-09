Niscemi solidarietà per randagi e animali degli sfollati dopo la frana | In arrivo cibo attrezzature e farmaci

A Niscemi arrivano cibo, farmaci e attrezzature per i randagi e gli animali delle famiglie evacuate dopo la frana. Le autorità e le associazioni stanno portando aiuti concreti per prendersi cura degli animali lasciati senza assistenza. La solidarietà si fa strada in un momento difficile per la comunità.

