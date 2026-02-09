Niscemi solidarietà per randagi e animali degli sfollati dopo la frana | In arrivo cibo attrezzature e farmaci
A Niscemi arrivano cibo, farmaci e attrezzature per i randagi e gli animali delle famiglie evacuate dopo la frana. Le autorità e le associazioni stanno portando aiuti concreti per prendersi cura degli animali lasciati senza assistenza. La solidarietà si fa strada in un momento difficile per la comunità.
A Niscemi stanno arrivando anche gli aiuti per i randagi e gli animali delle famiglie evacuate dopo la frana. Cibo, farmaci e attrezzature per recuperare gli animali arrivano grazie alla solidarietà di privati, associazioni e fondazioni come Cave Canem: "Abbiamo attivato il fondo emergenza nato per la guerra in Ucraina".🔗 Leggi su Fanpage.it
Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: “Numero degli sfollati sale a 1100”
A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.
Frana a Niscemi, l’altra emergenza, quella degli animali: “Sono sempre gli ultimi, non è arrivata neanche una scatoletta”
A Niscemi, la frana ha creato problemi anche agli animali.
