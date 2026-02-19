U2 | ‘Days of Ash’ l’album a sorpresa contro l’America di Trump e un grido di speranza dopo nove anni di silenzio

Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente ‘Days of Ash’, un mini-album che esprime la loro opposizione all’amministrazione di Trump e alle tensioni negli Stati Uniti. La scelta di rilasciare questo lavoro senza preavviso arriva dopo nove anni di silenzio in studio. Il disco include brani che affrontano temi di libertà e speranza, con testi diretti e coinvolgenti. La band irlandese vuole usare la musica come voce di protesta, offrendo un messaggio di resistenza in un momento di crisi politica. La reazione dei fan è immediata e vibrante.

U2 Ritorna con 'Days of Ash': Un Grido di Libertà contro le Ombre dell'America. Gli U2 hanno sorpreso il mondo della musica e della politica con l'uscita inaspettata di 'Days of Ash', un mini-album pubblicato oggi, 19 febbraio 2026. Il progetto, il primo lavoro inedito della band da nove anni, si pone come una risposta diretta alle tensioni politiche contemporanee, con uno sguardo particolarmente critico all'America e all'eredità dell'amministrazione Trump. L'album, disponibile sulle principali piattaforme digitali, include collaborazioni con Ed Sheeran e il musicista ucraino Taras Topolia. Nove Anni di Silenzio Rotto da un'Urgenza Creativa.