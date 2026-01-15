Giustizia per Veronica De Nitto | a cinque anni dall' omicidio solo silenzio

Il 15 gennaio ricorrono cinque anni dalla tragica scomparsa di Veronica De Nitto, uccisa a San Francisco. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora non completamente chiarite e segnata da un incendio nel suo appartamento, ha lasciato un vuoto e una richiesta di giustizia ancora aperta. In assenza di sviluppi recenti, il caso rimane tra le questioni irrisolte che richiedono attenzione e approfondimento.

Ricorrono proprio oggi, 15 gennaio, cinque anni dalla morte di Veronica De Nitto, la ragazza di Latina uccisa a San Francisco, trovata senza vita nel suo appartamento che era stato dato alle fiamme per cancellare ogni traccia del delitto. Veronica aveva 34 anni. E da quel momento sulla sua atroce morte è calato il silenzio. Gli investigatori avevano stretto il cerchio su un uomo, Renato Yedra Briseno, di origine messicana, un macellaio che lavorava nello stesso supermercato in cui aveva trovato un impiego anche Veronica. I due avevano probabilmente avuto una relazione, ma lei voleva lasciarlo. L'uomo potrebbe aver però varcato il confine del Messico ed essersi rifugiato in questi anni nel suo Paese di origine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne, l’evento a Latina nel ricordo di Veronica De Nitto Leggi anche: Veronica Pignata morta a 32 anni dopo aver partorito: crisi respiratoria fatale. Ipotesi omicidio colposo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In ricordo di mia figlia Veronica, da 5 anni chiedo giustizia. Veronica De Nitto, uno striscione sul Comune, Celentano: “Latina non dimentica” - LATINA – Nel giorno del quinto anniversario del brutale omicidio avvenuto avvenuto la notte del 15 gennaio 2021 a Daly City, a sud di San Francisco, sulla facciata del Comune di Latina è stato affisso ... radioluna.it

In ricordo di mia figlia Veronica, da 5 anni chiedo giustizia - Chi ha ucciso mia figlia continua a essere libero da cinque anni e mi chiedo come sia possibile questa cosa». latinaoggi.eu

Sgozzata e bruciata a Daly City: Veronica De Nitto uccisa a 34 anni - Una notte che per una donna ha significato la nascita della propria figlia, e per sua sorella la morte. dilei.it

Master "Mediatore Esperto in Programmi di Giustizia Riparativa". Scopri di più sul sito ufficiale e consulta il bando Paola Maggio Giusi Tumminelli Costantino Visconti Veronica Virga Scienze Politiche Unipa @Fabiola Pennavaria facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.