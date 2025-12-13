Valle San Martino | Archè protagonista alla Winter edition di Ginnastica in festa

Le giovani atlete del settore ritmica di Ginnastica Archè si sono distinte alla Winter edition di Ginnastica in festa 2025, evento del circuito Silver organizzato dalla Fgi. La manifestazione ha rappresentato un'importante occasione di confronto e crescita per il gruppo agonistico Valle San Martino, che ha portato in scena le proprie capacità e talento in un contesto di grande rilievo.

Le giovani atlete del gruppo agonistico del settore ritmica di Ginnastica Archè protagoniste alla Winter edition di Ginnastica in festa 2025, l'evento sportivo organizzato dalla Fgi per il circuito Silver.Le prove valevoli per il Campionato nazionale di Rimini si sono disputate nei giorni scorsi.