Non capita spesso di vedere a Forlì grandi campioni della ginnastica italiana riuniti sulla stessa pedana di allenamento e nello stesso fine settimana. Vanessa Ferrari, vicecampionessa olimpica a Tokio 2020 e Matteo Morandi, bronzo olimpico agli anelli a Londra 2012, si sono alternati in sessioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Allenamenti speciali: parata di medaglie olimpiche della ginnastica italiana alla palestra Mercuriali

