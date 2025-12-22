Allenamenti speciali | parata di medaglie olimpiche della ginnastica italiana alla palestra Mercuriali

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non capita spesso di vedere a Forlì grandi campioni della ginnastica italiana riuniti sulla stessa pedana di allenamento e nello stesso fine settimana. Vanessa Ferrari, vicecampionessa olimpica a Tokio 2020 e Matteo Morandi, bronzo olimpico agli anelli a Londra 2012, si sono alternati in sessioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

allenamenti speciali parata di medaglie olimpiche della ginnastica italiana alla palestra mercuriali

© Forlitoday.it - Allenamenti speciali: parata di medaglie olimpiche della ginnastica italiana alla palestra Mercuriali

Leggi anche: Milano-Cortina, la Val di Fiemme assegnerà 59 medaglie olimpiche

Leggi anche: Le medaglie d'oro olimpiche Armano e Pinto accompagneranno la fiamma a Novara

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allenamenti speciali: parata di medaglie olimpiche della ginnastica italiana alla palestra Mercuriali.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.