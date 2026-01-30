In Italia cresce l’allarme per due nuovi virus, influenza D e coronavirus canino. Mentre l’influenza K continua a circolare, le autorità sanitarie segnalano un aumento dei casi di questi altri agenti patogeni. I medici invitano a prestare attenzione ai sintomi e a seguire le regole di prevenzione per evitare il diffondersi di malattie che potrebbero risultare serie. La situazione resta sotto controllo, ma le preoccupazioni aumentano con il susseguirsi di casi.

Proprio mentre l’ influenza K non ha ancora lasciato l’Italia né i principali occidentali, sorgono nuove preoccupazioni. Riguardano altri virus che potrebbero diventare responsabili di epidemie nuove: in particolare l’allarme cresce nei confronti dell’ influenza D e del coronavirus canino, entrambi di origine animale. Il nuovo allarme per influenza D e coronavirus canino. A far innalzare l’allerta nei confronti di potenziali epidemie di origine animale è un articolo, pubblicato sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases, che indica in due patogeni un possibile rischio per la salute umana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allarme nuovi virus: influenza D e coronavirus canino in crescita. Cosa sono, che malattie causano, come prevenire

