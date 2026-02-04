Dal coronavirus canino al Nipah incubo nuove pandemie L' allerta Oms | Ecco come proteggersi sintomi rischi e patologie

Dopo sei anni dalla pandemia di Covid-19, l’allerta sui virus emergenti non si placa. L’OMS si prepara a nuove minacce, come il virus Nipah, che potrebbe causare una nuova pandemia. Mentre il Covid e l’mpox continuano a circolare, le autorità invitano a stare attenti ai sintomi e ai rischi di queste patologie. La situazione resta sotto stretta osservazione, e le persone sono chiamate a proteggersi.

A sei anni dalla pandemia da Covid-19, l'attenzione ai virus emergenti resta alta. Mentre le ultime due minacce più concrete - Covid e mpox - continuano a circolare silenziose, altri agenti causano focolai sporadici in tutto il mondo e l'Oms avverte: sono stati fatti molti progressi per far fronte a una nuova pandemia, ma sono troppo fragili. I virus che fanno paura L'ultimo allarme è quello legato al virus Nipah: nei giorni scorsi è stato segnalato l'Oms che questo virus trasmesso dai pipistrelli ha infettato due operatori sanitari in India. Non è una novità per il paese asiatico, che da oltre un ventennio registra casi. 🔗 Leggi su Leggo.it

L’Organizzazione mondiale della sanità mette in guardia: i nuovi virus come l’influenza D e il coronavirus canino stanno attirando l’attenzione degli esperti.

In India si registrano nuovi casi di infezione da virus Nipah, un agente considerato molto pericoloso dall’OMS.

