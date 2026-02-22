da mensik a jodar i sei giovani che puntano ad avvicinarsi a sinner e alcaraz

Mensik e Jodar, due giovani promettenti, cercano di aumentare il loro punteggio nelle classifiche di tennis grazie alle recenti vittorie nelle qualificazioni. Sei atleti, tra cui anche altri due italiani, vogliono dimostrare il loro valore nelle prossime competizioni, puntando a sfidare i più forti come Sinner e Alcaraz. Questi giocatori hanno già partecipato alle ultime due edizioni delle Next Gen Finals e ora vogliono confermarsi. La corsa al successo continua.

C’è chi ha già trionfato in un 1000, chi ha già dispensato momentacci ai big, chi è stato fermo a lungo ma è tornato subito in formissima. Sono giovani, qualcuno giovanissimo: dai diciannove ai ventuno anni. Vengono da tutto il mondo: dalla Repubblica Ceca agli Stati Uniti, dalla Spagna al Brasile. Ecco chi sono i sei giovani pronti a scalare ancora il ranking in questo 2026. Sognando, prima o poi, di avvicinare la poltrona (ancora vuota) al fianco di Alcaraz e Sinner. Con un appunto: tutti e sei hanno giocato almeno una delle ultime due edizioni delle Next Gen Finals. Non certo una sorpresa, ormai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner a Doha eliminato ai quarti da Mensik: niente finale con AlcarazJannik Sinner è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, dopo aver perso contro Jakub Mensik.

Mensik, 20 anni: il ceco sfida Sinner e Alcaraz. Bertolucci ciMensik, 20 anni, ha battuto un avversario di alto livello in un torneo recente, attirando l’attenzione di molti appassionati.

Niente da fare per Djokovic, il 100° titolo sfuma: sconfitto in finale a Miami da MensikNovak Djokovic non ce l'ha fatta a conquistare il 100° titolo della sua lunghissima carriera. Il tennista serbo, 37 anni, ha perso la finale dell'Atp 1000 di Miami contro Jakub Mensik, tennista ceco ... msn.com

Jakub Mensik, chi è il diciannovenne ceco che ha battuto il suo idolo DjokovicSi è chiusa con un epilogo da libro Cuore la sfida delle sfide all'Atp 1000 di Miami dove il 19enne ceco Jakub Mensik ha battuto il suo mito, il 37enne Novak Djokovic, negandogli la gioia del 100mo ... msn.com

La sconfitta con Mensik, che ha meritato ampiamente la vittoria, non deve gettare ombra sulle capacità del nostro campione. Anche se forse lo shock contro Djokovic a Melbourne ha lasciato una qualche traccia - facebook.com facebook