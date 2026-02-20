Sinner a Doha eliminato ai quarti da Mensik | niente finale con Alcaraz

Jannik Sinner è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, dopo aver perso contro Jakub Mensik. Il tennista ceco, numero 16 del ranking mondiale, ha battuto il favorito in tre set, con un punteggio di 7-6, 2-6 e 6-3, in due ore di partita. Questo risultato interrompe la corsa di Sinner verso la finale, che avrebbe potuto affrontare Alcaraz. Mensik ha dimostrato grande solidità nel secondo set, mentre Sinner ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione nel set decisivo.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Jannik è stato sconfitto dal ceco, numero 16 Atp. Ancora rimandato il duello con il numero 1 del ranking Non sarà Sinner-Alcaraz la finale dell'Atp 500 di Doha 2026. Jannik, numero 2 del ranking Atp, è stato sconfitto a sorpresa nel match dei quarti dal ceco Jakub Mensik, numero 16 Atp e 6 del seeding che ha avuto la meglio imponendosi in 3 set con il punteggio di 7-6 (7-3), 2-6, 6-3 in due ore e 13 minuti. Il primo set, equilibrato, si è deciso al tie-break, dominato dal ceco, nel secondo set Sinner ha piazzato due break portando la partita sull'1-1.🔗 Leggi su Today.it

Tennis, Atp Doha: Sinner eliminato ai quarti da MensikJannik Sinner ha perso contro il giovane Mensik nei quarti dell'Atp di Doha, interrompendo la sua serie di vittorie.

ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurroCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.