Mensik 20 anni | il ceco sfida Sinner e Alcaraz Bertolucci ci

Mensik, la sorpresa ceca scuote il tennis: Bertolucci ci scommette sul nuovo rivale di Sinner e Alcaraz. Il ventenne tennista ceco Jakub Mensik sta rapidamente emergendo come una figura di spicco nel circuito professionistico, attirando l'attenzione di esperti e appassionati. La sua performance al torneo di Doha, in particolare l'incontro combattuto contro Jannik Sinner, ha sollevato interrogativi sulla possibilità che possa inserirsi tra i dominatori del tennis maschile, attualmente rappresentati da Sinner e Carlos Alcaraz. La sua solidità tattica e la capacità di reagire sotto pressione lo rendono un avversario da tenere d'occhio.

Mensik, 20 anni, Shock Sinner a Doha: Trionfo Ceco Inaspettato!Jakub Mensik, 20 anni, ha sorpreso Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, vincendo per 6-4, 3-6, 7-6.

Sinner-Mensik, per Jannik si avvicina la nuova sfida contro Alcaraz: il pronosticoJannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale nel torneo 500 di Doha, dove affronterà il ceco Mensik.

Jakub Mensik, chi è il talento che lancia l'assalto a Sinner e Alcaraz: «Voglio diventare numero 1 e vincere tutti gli Slam»Il 20enne ceco ha battuto Jannik a Doha ed è tra i candidati più credibili al ruolo di terzo incomodo Il suo idolo è Novak Djokovic, e allora: perché non provare a replicarne le gesta, quantomeno nell ... corriere.it

Atp Doha, Sinner eliminato da Mensik: 6-7, 6-2, 3-6Sorpresa al torneo Atp 500 di Doha, dove Jannik Sinner è stato battuto dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale. L'azzurro, n.2 al mondo, ha perso il primo set 7-6, ha vinto il secondo per 6-2 ma in ... tg24.sky.it

Mi dispiace molto per la sconfitta di Jannik Sinner contro Mensik nel Terzo Set con il punteggio Mandik 7-6 Sinner, 2-6, 6-3. Forse lo staff del Team di J. Sinner, ci potranno dire qualcosa sulle ultime sconfitte di Jannik Sinner. È anche vero che le sconfitte per u - facebook.com facebook

Jakub #Mensik batte Jannik Sinner a Doha sfruttando un calo dell’azzurro e confermando il suo talento. Il ceco, 20 anni, convince per solidità e servizio, attirando l’attenzione come possibile rivale dei big del circuito. x.com