Da Brignone a Lollobrigida dallo slittino ai pattini | Italia sono le Olimpiadi dei record

Brignone e Lollobrigida conquistano medaglie d’oro, dimostrando la crescita dello sport italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina. La causa principale è l’impegno degli atleti italiani, che si sono allenati duramente negli ultimi anni. Gli atleti hanno portato a casa dieci successi, tra discipline come sci alpino, pattinaggio e slittino. Questi risultati riflettono la voglia di emergere degli sportivi italiani e la qualità del loro lavoro. La giornata si chiude con un record storico per il paese.

Abbiamo cominciato questa Olimpiade come chi ha studiato filosofia teoretica nei ritagli di tempo: puntavamo a un 21, il record di medaglie oltre le 20 di Lillehammer. Siamo saliti a 30, il massimo come all’università, battendo le tradizioni: un oro individuale maschile mancava da Razzoli 2010, mai avevamo vinto medaglie in 10 sport diversi. A Sochi, dodici anni fa, non avevamo primi posti, in casa siamo arrivati a 10 ed è quello che conta di più, perché un bronzo fa stringere i pugni davanti alla tv ma non basta per un abbraccio sul divano. Per quello, serve un oro. In un viaggio nel tempo e nelle emozioni, rivediamoli: fanno tornare in mente pezzi di storia d’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi, ancora una medaglia dallo slittino. Lollobrigida clamorosa, secondo oro per l’azzurra. Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraioL’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina con una medaglia di bronzo nello slittino.

Lollobrigida pattini d'oro, trionfa anche nei 5000 metri. Bronzo per l'Italia dello slittinoFrancesca Lollobrigida conquista anche i 5000 metri di pattinaggio velocità.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

