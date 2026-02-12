Olimpiadi ancora una medaglia dallo slittino Lollobrigida clamorosa secondo oro per l’azzurra Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraio

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina con una medaglia di bronzo nello slittino. La staffetta mista ha visto in prima fila Verena Hofer, seguita dal doppio di Emanuel Rieder e Simon Kainwaltner, e infine Dominik Fischnaller. A chiudere la prova, il doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer. La gara si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri, che aggiungono un’altra medaglia alla loro raccolta.

