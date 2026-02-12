Olimpiadi ancora una medaglia dallo slittino Lollobrigida clamorosa secondo oro per l’azzurra Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraio
L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina con una medaglia di bronzo nello slittino. La staffetta mista ha visto in prima fila Verena Hofer, seguita dal doppio di Emanuel Rieder e Simon Kainwaltner, e infine Dominik Fischnaller. A chiudere la prova, il doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer. La gara si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri, che aggiungono un’altra medaglia alla loro raccolta.
Lo slittino regala un'altra medaglia all'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli azzurri hanno conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta mista con Verena Hofer (schierata per prima), poi il doppio di Emanuel Rieder e Simon Kainwwaldner, quindi Dominik FIschnaller e a chiudere il doppio donne Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Davanti all'Italia si sono piazzati Germania (oro) e Austria (argento). Oro bis per Francesca Lollobrigida!. Francesca Lollobrigida lo ha fatto di nuovo! L'azzurra ha vinto la gara di pattinaggio di velocità al Milano Ice Park, regalando un'altra medaglia d'oro – la sesta – all'Italia.
Lollobrigida clamorosa, secondo oro per l’azzurra: l’impresa nella finale dei 5000. Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraio
Francesca Lollobrigida conquista ancora.
Leggendaria Brignone: oro nel SuperG davanti a Mattarella. La rinascita dopo l’infortunio. Fuori Goggia – Le sfide di giovedì 12 febbraio
Federica Brignone torna a vincere e lo fa in grande stile.
Olimpiadi, ancora una medaglia dallo slittino. Lollobrigida clamorosa, secondo oro per l’azzurra. Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraioGradino più alto del podio anche per la sciatrice valdostana, 315 giorni dopo il brutto infortunio. Goggia esce di scena allo Scarpadon mentre era in netto vantaggio ... open.online
Lollobrigida leggenda, è ancora oro! Bis olimpico, trionfo Italia nei 5000 metri donneAltra impresa della pattinatrice laziale dopo la vittoria con record olimpico nei 3000: solo dieci centesimi di differenza! tuttosport.com
Federica Brignone, fresca di medaglia d'oro alle Olimpiadi Milano-Cortina nel SuperG, commenta a caldo la sua vittoria e ripercorre i momenti difficili: "Ho preso confidenza dopo la discesa, che per me era già un traguardo. Ho avuto giorni difficli, ma non ho m - facebook.com facebook
Federica Brignone, dall'infortunio alla medaglia d'oro alle Olimpiadi in superG #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
