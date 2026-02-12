Francesca Lollobrigida conquista anche i 5000 metri di pattinaggio velocità. Dopo aver vinto i 3000 metri, si prende un altro oro e conferma di essere la regina di questa specialità. L’Italia ottiene anche un bronzo nello slittino, ma il grande risultato resta quello della pattinatrice.

AGI - Strepitosa Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei 3.000 metri, arriva il trionfo anche nei 5.000, aggiungendo un'altra medaglia d'oro al palmares dell' Italia in queste Olimpiadi di Milano-Cortina (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese Marijn Conijn, l'azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lollobrigida pattini d'oro, trionfa anche nei 5000 metri. Bronzo per l'Italia dello slittino

