Lollobrigida pattini d' oro trionfa anche nei 5000 metri Bronzo per l' Italia dello slittino

Francesca Lollobrigida conquista anche i 5000 metri di pattinaggio velocità. Dopo aver vinto i 3000 metri, si prende un altro oro e conferma di essere la regina di questa specialità. L’Italia ottiene anche un bronzo nello slittino, ma il grande risultato resta quello della pattinatrice.

AGI - Strepitosa  Francesca Lollobrigida, regina del  pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei  3.000 metri, arriva il  trionfo  anche nei  5.000, aggiungendo un'altra  medaglia d'oro  al palmares dell' Italia  in queste  Olimpiadi di Milano-Cortina  (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese  Marijn Conijn, l'azzurra effettua una  strategia di gara impeccabile:  partenza veloce,  controllo  nella fase centrale di gara e nuova  vibrante accelerazione  negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese  Wiklund  era crollata, perdendo tre secondi,  Francesca Lollobrigida  riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. 🔗 Leggi su Agi.it

