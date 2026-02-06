Ieri sera a Otto e mezzo si sono scontrati duramente Lilli Gruber e Matteo Salvini. La conduttrice ha messo sotto pressione il leader della Lega su vari temi, portando in luce divergenze nette e confronti serrati. La discussione si è accesa, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Ieri sera è andata in scena una delle puntate più tese di Otto e mezzo, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber. Ospite in studio c’era Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che si è trovato al centro di un confronto particolarmente acceso con la conduttrice. Insieme a loro, il giornalista Massimo Giannini. La discussione è partita dalla guerra in Ucraina. Salvini ha espresso con forza la sua posizione: secondo lui, il presidente ucraino Zelensky si trova davanti a una scelta tra “una sconfitta e una disfatta” e bisogna fermare il conflitto. Il leader della Lega ha sostenuto che è arrivato il momento di smettere di inviare armi e denaro all’Ucraina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Lilli Gruber-Matteo Salvini, match senza esclusione di colpi a Otto e mezzo: “Pensi ai treni, non alle case”

Durante la trasmissione di giovedì 5 febbraio, Matteo Salvini e Lilli Gruber si sono scontrati su più fronti.

