Crolla un vecchio muro di cinta danneggiate auto in sosta a Napoli

Nel pomeriggio di oggi a Napoli, un vecchio muro di cinta è crollato in via Francesco Pinto, causando danni a diverse auto in sosta. L'incidente si è verificato nelle vicinanze di piazza Nazionale, creando momenti di preoccupazione tra i residenti e i passanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cedimento di un muro di cinta di un vecchio manufatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Francesco Pinto, non lontano da piazza Nazionale a Napoli. I detriti delle pietre in tufo hanno danneggiato alcune auto che erano in sosta. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco: non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione era in corso una demolizione.

